Si trasmette l’elenco, inoltrato dalla Asl contenente i centri sanitari ai quali potranno rivolgersi, anche nei giorni 24 e 25 settembre, sia gli elettori fisicamente impediti che necessitano di accedere alla cabina elettorale accompagnati da altro elettore sia gli elettori non deambulanti per il rilascio dell’attestazione medica che consenta loro di esercitare il diritto di voto in sezione elettorale, priva di barriere architettoniche, diversa da quella di iscrizione.

Di tali centri, appositamente allestiti, vengono indicati - oltre agli indirizzi - i giorni e gli orari, in aggiunta ai turni ordinari, in cui sarà assicurato il servizio.