Catacombe San Gennaro, un manager accanto a Loffredo: in pole c'è Borgomeo

Giovedì 22 Novembre 2018, 07:00

Al vertice del sito dove nel V secolo furono traslate le spoglie del patrono di Napoli ci potrebbe essere un imprenditore o un manager. Il toto-Catacombe entra nel vivo e si fa sempre più strada l'ipotesi che accanto a padre Antonio Loffredo, attualmente direttore delle Catacombe di Napoli (San Gennaro, San Gaudioso e San Severo), arrivi un laico. In pole position ci sono Carlo Borgomeo, presidente di Fondazione Con il Sud e Ernesto Albanese, presidente della onlus «L'Altra Napoli». Ma non si escludono altri nomi, sui quali tuttavia in queste ore c'è massimo riserbo.