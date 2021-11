Napoli, Clemente all'opposizione: Manfredi mantenga le promesse

Annuncia battaglia dai banchi dell'opposizione di Palazzo San Giacomo Alessandra Clemente. L'ex assessore della giunta de Magistris, e candidata sindaco di Napoli, ha preso la parola nel corso della prima seduta del Consiglio Comunale replicando alle linee programmatiche illustrate dal sindaco Manfredi.

«Ho sofferto - ha detto, rivolgendosi al primo cittadino Gaetano Manfredi - che non ci sia stato un confronto diretto in campagna elettorale. Evidenzierò anche in Consiglio le contraddizioni della campagna elettorale. Faccio presente che su argomenti cruciali come Lsu, o sul tema del lavoro precario e sulle politiche di governo, ora la città è governata dagli stessi partiti di governo. Basta con le briciole date alla città di Napoli, briciole buone per sopravvivere e non per vivere. Manfredi ha vinto sulla base di una promessa elettorale legata al Patto per Napoli: sul rispetto di quella promessa vigileremo, affiancando l'impegno per l'apertura di una stagione dei diritti civili. Il destino di Napoli è nelle nostre mani».