De Lorenzo (M5S): «Vigileremo sui lavori in piazza Plebiscito»

Giovedì 11 Ottobre 2018, 13:26 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2018 13:28

«Continueremo a vigilare su piazza del Plebiscito per garantire ai cittadini napoletani e al Paese che nessun danno venga arrecato a uno dei simboli del patrimonio artistico e culturale del capoluogo partenopeo». Lo dichiara Rina Valeria De Lorenzo, deputata del Movimento 5 Stelle, prima firmataria dell'interrogazione parlamentare sui lavori in piazza del Plebiscito, a Napoli, per la costruzione di una camera di ventilazione funzionale ai lavori della Linea 6 della metropolitana.«Non consentiremo mai che una visione miope e limitata prevalga sul buonsenso e andremo avanti, non solo con l'azione parlamentare, ma anche continuando a coinvolgere le forze sane, le associazioni e i tecnici affinché nulla venga affidato al caso», conclude De Lorenzo.