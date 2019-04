Venerdì 12 Aprile 2019, 11:23 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2019 11:34

Allo Stato «bisognerebbe chiedere diverse cose ma io mi limiterei a due»: lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, dopo l'omicidio di un uomo davanti agli occhi del suo nipotino nel Rione Villa di San Giovanni a Teduccio, a Napoli. «La prima: è inutile e grave annunciare un rafforzamento delle forze di polizia se poi non lo fai perché così crei anche una aspettativa che viene delusa», ha spiegato.«La seconda cosa che andrebbe chiesta allo Stato è non fare discriminazioni. Ci dicono sempre che non ci sono soldi, anche in questi giorni col Def. Ma se poi trovi, una mattina all'improvviso, dodici miliardi per salvare per l'ennesima volta Roma dai suoi debiti che ha accumulato anche di recente negli ultimi anni, e invece non stai vicino a chi da solo senza soldi sta riscattando un Mezzogiorno con mani pulite e con la passione dei suoi abitanti, è un fatto molto grave che provoca distanza tra i territori e il governo centrale».