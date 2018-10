Fannulloni Eav, l'anatema di De Gregorio: «Rispetto chi lavora, non chi finge di lavorare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 22 Ottobre 2018, 11:00

«Una cosa è certa: sono sempre pronto al dialogo ma non prenderò mai posizione contro la legge, quindi dico che bisogna tornare prestissimo all'orario regolare all'officina di Ponticelli». Il vespaio è stato scosso, la questione Ponticelli - dove si manutengono i treni della Circumvesuviana e si lavora due ore in meno prendendo la paga per intero - comincia ad essere un problema serio. E il presidente di Eav Umberto De Gregorio non si è fatto intimorire dal «no» avuto dai sindacati sulla questione dell'orario. Per lui c'è il cessato allarme amianto e tutto deve ritornare alla normalità.«L'intervento a Ponticelli è stato chiesto a gran voce da sindacati e lavoratori da oltre venti anni. Il presidente Vincenzo De Luca lo ha fortemente voluto. Ci sono in giro in altre aziende molti depositi chiusi ed abbandonati a causa dell'amianto. Noi stiamo facendo un intervento coraggioso ed enorme. Occorre portarlo a termine ma senza ridurre il lavoro in deposito».«Noi abbiamo molto a cuore la salute dei cittadini. Lo dimostra l'accordo tra Eav e Asl Napoli 1 che consente ai dipendenti di fare screening presso l'azienda per prevenire tumori».«L'accordo di giugno era di carattere transitorio e straordinario. Coraggioso per la direzione aziendale che ha dimostrato grande apertura alle richieste dei lavoratori. Ma tutto ha un limite. Voglio precisare che in questi tre mesi, a prescindere dagli orari ridotti, la maggior parte degli operai ed i responsabili del deposito hanno fatto un miracolo per ridurre i danni e garantire un esercizio normale».