Il Pd metropolitano: «Pronti a mobilitazione a favore di Mattarella»

Lunedì 28 Maggio 2018, 12:50 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 12:50

«Abbiamo intenzione di mobilitare organi dirigenti, elettori, iscritti e militanti per la difesa della Costituzione. Quello che è successo in queste ore lede i valori fondamentali della Carta, non si può attaccare la democrazia in maniera così profonda». Lo dice Tommaso Ederoclite, presidente dell'assemblea metropolitana del Pd di Napoli, annunciando iniziative e manifestazioni di piazza che saranno organizzate a breve: «In queste ore si riunirà la segreteria e chiameremo l'assemblea per organizzare la mobilitazione - spiega - e credo ci saranno appuntamenti anche piuttosto visibili. Pensiamo di andare in Prefettura, di occupare delle piazze con presidi, stiamo valutando cosa fare anche in vista del 2 giugno, Festa della Repubblica, e non credo ci sia migliore occasione».Sulla decisione di Mattarella in merito all'indicazione del nome di Paolo Savona, Ederoclite non ha dubbi: «Non si tratta di veto, ma dell'esercizio delle prerogative del Presidente della Repubblica che ha fatto capire chiaramente che si poteva indicare un nome autorevole della Lega, che è Giorgetti. Non si capisce perché bisogna fare questa cagnara nei confronti del Capo dello Stato, invocando addirittura l'articolo 90 della Costituzione. Trovo ridicolo che nel dibattito pubblico ci siano interpretazioni che mettono in discussione le prerogative del Capo dello Stato, siamo fuori da ogni concezione di rispetto della Costituzione. Il dibattito sta uscendo fuori dagli argini».Secondo Ederoclite «infangare la figura di Mattarella è qualcosa che ha i segni di una cultura che non ci appartiene, eversiva, che come Pd dobbiamo rimandare al mittente. Siamo con Mattarella senza se e senza ma, e chiunque leda la Costituzione ci troverà a difenderla, anche con cordoni davanti al Quirinale. Non si può giocare con le istituzioni», conclude.