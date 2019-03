Comune di Napoli, corsa contro il tempo a notte fonda: la giunta approva il bilancio 2019

Lunedì 1 Aprile 2019, 00:45

La giunta comunale si è riunita nella tarda serata di domenica 31 marzo, per approvare il bilancio preventivo 2019 e il bilancio pluriennale 2019–2021 che sarà discusso a breve in Consiglio Comunale.Con la manovra si dà il via ad un grande piano assunzionale così scandito assunzioni a tempo indeterminato per tutti i profili presenti nelle graduatorie concorsuali (dagli ingegneri, informatici, educatrici, architetti, ecc.) finalizzate a mantenere inalterata, anzi a far crescere - vista la tipologia delle assunzioni – la capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini; avvio del processo di stabilizzazione delle Lsu che porterà, in un triennio, al completo assorbimento del contingente di Lavoratori Socialmente Utili; apertura di una fase di assunzioni anche nel mondo delle partecipate, a partire da Asia; si intensifica ulteriormente l'azione di recupero dell'evasione, in particolare per quanto riguarda Imu, Tari, Sanzioni, mentre sono in cantiere ulteriori interventi di contrasto all'evasione riferiti al territorio (ad es.: i passi carrabili che registrano un'evasione molto alta); entra in campo anche la tecnologia per quanto riguarda la difesa dell'ambiente (contrasto agli sversamenti, all'inquinamento, agli scarichi abusivi, agli abusi edilizi) e la rilevazione degli abusi (abusi edilizi) da realizzare mediante l'utilizzo di droni che monitoreranno con continuità il territorio; Napoliservizi ha la copertura completa per il triennio di riferimento del bilancio pluriennale garantendo così la certezza della funzione mentre ci apprestiamo a prevedere un contratto di durata superiore; il contributo ad Anm è confermato per l'intero triennio in modo tale da garantire la continuità del servizio nelle more della gara che la Regione deve bandire in ossequio alle norme comunitarie, nazionali e regionali; confermati gli interventi, rispetto al 2018, per quanto riguarda scuola, welfare, politiche per l'immigrazione; prende il via un intervento relativo al Diritto all'Abitare con un primo stanziamento finalizzato alla manutenzione di una serie di edifici nei quali gli occupanti hanno sottoscritto un Patto di collaborazione con l'Amministrazione.«Siamo soddisfatti del grande lavoro fatto in questo giorni da tutti i servizi dell'Amministrazione per la redazione di questo documento», dichiara il vicesindaco Enrico Panini. «Il bilancio preventivo di quest'anno, pur dovendo fare i conti con il permanere di una stagione di tagli ai trasferimenti ed una scarsa attenzione agli Enti in predissesto, opera una scelta importante e concreta con il varo di un importante piano assunzionale a tempo indeterminato, comprese le educatrici. Inalterato il livello dei servizi pubblici essenziali che mettiamo a disposizione dei cittadini come il welfare, i trasporti, la refezione e la rimozione dei rifiuti. In più, confermiamo la strategicità della nostra partecipata Napoli Servizi, garantendo in bilancio le risorse per l'intero triennio così come è confermato il contributo triennale per Anm. Complessivamente per il 2019 sono certe altre entrate, ad esempio: come effetto dell'Intesa sottoscritta recentemente con Cassa depositi e Prestiti, che maturando dopo la giornata odierna non hanno potuto entrare nella formulazione del bilancio».