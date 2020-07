Napoli, il ministro Bonetti al Giardino degli Scalzi

La visita del ministro per la famiglia e le pari opportunità Elena Bonetti a Napoli al Giardino degli Scalzi è stata un' occasione di fiducia e di speranza per i ragazzi della Pignasecca, di Montesanto di Forcella, Materdei e della zona Mercato. Sono circa 40 i giovani che frequentano il campo estivo "Movid 20" organizzato nello splendido giardino di proprietà dell' Arciconfraternita dei Pellegrini uno spazio di circa 2500 metri quadrati messi a disposizione dall'ente per i giovani.



La Bonetti divertita e soddisfatta ha dichiarato "Esperienze come queste testimoniano che c'è una speranza ancora possibile e concreta per tutti. E con questi esempi il paese Italia puo' rinascere". Vincenzo Galgano primicerio dell'Arciconfraternita dei Pellegrini ha sottolineato "L' importanza dell' impegno nel trasferire alle nuove generazioni il rispetto per la natura, per l'ambiente e per gli animali. Fondamentale è l'insegnamento del rispetto delle regole e della cultura della legalità". Il campo estivo realizzato nel rispetto delle regole anti contagio, si concluderà il prossimo 31 Luglio. Giochi distanziati, musica e tanti laboratori sono alcune delle attività gestite dall'associazione Assogioca. Hanno accolto il ministro, il procuratore capo del tribunale per i minori in Maria De Luzenberger, il presidente del tribunale per i minori Patrizia Esposito, sul segretario generale dell'Arciconfraternita dei Pellegrini il dottore Gianni Cacace © RIPRODUZIONE RISERVATA