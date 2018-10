Napoli, scelta la reggente del liceo Sannazaro: è Filippone, preside del Genovesi

Venerdì 12 Ottobre 2018, 13:33 - Ultimo aggiornamento: 12-10-2018 13:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Filippone è la reggente del liceo «Sannazaro». Questa mattina si è recata negli uffici della direzione generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e ha firmato la reggenza per il prestigioso liceo classico del Vomero, accolta dal direttore Luisa Franzese, che ha scelto la sua candidatura tra altre pervenute. L'esigenza di un reggente era arrivata dopo la «sospensione a effetto immediato» della dirigente Laura Colantonio, su cui grava un procedimento disciplinare conseguente all'ispezione ministeriale che ha portato a evidenziare un numero eccessivo di classi accettate non coerente con l'offerta formativa, e la mancanza delle basi per ricostruire un rapporto in piena serenità con studenti, famiglie e docenti.Attuale preside del liceo «Genovesi», Maria Filippone per la prima volta nella sua lunga e prestigiosa carriera professionale ha inviato una candidatura per una reggenza, motivata da «un forte spirito di responsabilità verso le istituzioni».La decisione dell'Usr ristabilisce al liceo «Sannazaro» il «clima di serenità» che da settimane il direttore Franzese invocava «per il bene degli studenti», che lunedì prossimo avranno modo di conoscere la nuova preside.