Movida, la svolta di Manfredi: «Col regolamento sanzioni più rapide»

«Il regolamento sicurezza ci aiuterà a fare in modo che le sanzioni siano più rapide ed efficaci». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rispondendo a una domanda sulla movida in città. Nel ribadire che «l'ordinanza non poteva più essere prorogata perché era stata dettata da motivi d'urgenza», Manfredi ha riferito che il regolamento sarà oggetto della discussione delle commissioni competenti e successivamente andrà in consiglio per l'approvazione definitiva.

«La movida ha aspetti positivi - ha evidenziato il sindaco - perché significa avere una città viva che dà anche opportunità ai giovani e meno giovani di poter trascorrere il tempo libero, ma poi ci sono degli eccessi e tante irregolarità soprattutto per quanto riguarda la vendita di alcool ai minori e poi c'è il tema della distribuzione dei locali e della presenza di cittadini troppo concentrati in poche zone della città. abbiamo avviato un percorso per combinare le opportunità e le libertà con i diritti dei cittadini».