Manfredi, un vertice nell'ufficio di De Luca «Ecco la nuova città»

La prima giornata da sindaco Gaetano Manfredi non l'ha iniziata ne trascorsa in Municipio - dove non si è visto proprio - ma in Regione con il Presidente Vincenzo De Luca. Contestualmente nella primissima mattinata due fedelissimi del governatore stavano già in Comune a visionare le stanze che presto saranno la loro nuova casa. Si tratta del direttore generale Pasquale Granata e il capo di gabinetto Maria Grazia Falciatore.

