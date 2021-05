Napoli, il ministro Garavaglia inaugurerà la Borsa mediterranea del turismo

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia inaugurerà la ventiquattresima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, in programma alla Mostra d'Oltremare di Napoli da venerdì 18 a domenica 20 giugno. La Bmt sarà la prima fiera in presenza prevista dal calendario Aefi dopo la ripartenza del settore che il Governo ha fissato per il prossimo 15 giugno. La conferma della partecipazione del Ministro Garavaglia alla Bmt è arrivata nel corso di un incontro a Napoli con l'amministratore di Progecta, Angioletto de Negri. Occasione del faccia a faccia è stato un meeting ristretto che ha riunito il ministro e una ristretta delegazione di imprenditori napoletani guidata da Massimo Vernetti, amministratore dell'Agorà Morelli.

«Quello con il ministro Garavaglia è stato un incontro molto costruttivo, un vero appuntamento di lavoro per pochi intimi e fuori dagli abituali protocolli, utile non solo per le rivendicazioni delle imprese di settore in difficoltà a causa della pandemia ma anche per pianificare le strategie per la ripresa», ha commentato de Negri al termine del meeting. «In questo senso - ha aggiunto - l'assicurazione dell'attenzione del governo per Bmt 2021 ci conforta. Il ministro del Turismo ha dimostrato di avere le idee chiare sotto tutti i punti di vista, sicuramente capace di affrontare con ogni mezzo tutti i gravi problemi attuali della nostra categoria».