Bimba ferita, de Magistris incontra il presidente della commissione Antimafia

Mercoledì 8 Maggio 2019, 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha incontrato stamattina in città il presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra. Un colloquio che de Magistris ha definito «costruttivo» e che ha avuto come oggetto «non solo il terribile episodio di venerdì scorso in piazza Nazionale che vede ancora la piccola Noemi combattere tra la vita e la morte ma un'analisi complessiva sulla situazione napoletana».«Ho visto nel presidente Morra - ha riferito all'Ansa de Magistris - grande attenzione. Gli ho illustrato la mia riflessione non solo sugli spari in strada ma sul tema complessivo della reazione della città, sulla rinascita culturale che vive Napoli e le azioni messe in campo per rompere il rapporto tra camorra e politica ma anche il ruolo svolto dai cittadini, dalla magistratura e dalle forze dell'ordine. Ritengo - ha concluso - che sia stato un incontro costruttivo nell'ambito della leale cooperazione istituzionale tra il sindaco di Napoli e la commissione parlamentare Antimafia»