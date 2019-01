Venerdì 4 Gennaio 2019, 10:27 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2019 10:28

«Io non mi dimetto certo per ordine di Salvini. Io sono stato democraticamente eletto dal popolo. Salvini forse dovrebbe rileggere un pò la Costituzione, anzi ho dubbi che l'abbia mai letta. Se la leggesse troverebbe qualche piccolo suggerimento». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris durante la trasmissione Omnibus. «Non c'è una battaglia personale - ha aggiunto - lui è un ministro roboante, importante, che minaccia. Mentre io sono un sindaco umile e normale, ma sindaco di una grande Capitale del Mediterraneo che non si fa piegare da un ministro che mostra la spada di ferro con i poveri e poi trema un pò con la spada di latta di fronte ai potenti».