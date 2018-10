Napoli, Dema porte aperte: 25 assessori in sette anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 29 Ottobre 2018, 07:00

Rischi di perderti nelle sliding doors delle giunte de Magistris. Qualcosa come 25 assessori cambiati, cacciati via o spostati ad altri incarichi. Minori ovviamente. Senza contare, ovviamente, manager di partecipate o dirigenti apicali su cui il sindaco prima ha puntato come vessilli della sua rivoluzione arancione e poi mollato al proprio destino. Come il manager dell'Asia Raphael Rossi, defenestrato dopo appena sei mesi, o il direttore generale Silvana Riccio. Ma nell'elenco dei caduti ci sono anche vittime illustri come il cantautore Roberto Vecchioni al Forum delle Culture. In totale una decina di rimpasti in appena sette anni con un unico assessore immortale: Annamaria Palmieri in carica sin dalla prima giunta varata nel giugno 2011.