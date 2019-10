Sabato 19 Ottobre 2019, 13:17

«I lavori di manutenzione programmata del termovalorizzatore di Acerra sono terminati. L'impianto è operativo con qualche giorno di anticipo rispetto al previsto. Ma questo non l'avete trovate scritto e riportato da nessuna parte». Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.«Ricordate, invece, nei mesi scorsi paginate intere di giornali che avevano previsto grandi emergenze rifiuti in Campania? Ebbene - aggiunge De Luca - non c'è stato nessun problema. Il programma predisposto dalla Regione Campania ha funzionato. Grazie ai sindaci, ai responsabili degli enti d'ambito e agli enti locali che hanno collaborato. E stata una grande prova di efficienza», conclude il governatore campano.