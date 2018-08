Napoli, documenti insufficienti: salta la gara per le radio della polizia municipale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 22 Agosto 2018, 08:30

Un altro anno senza ricetrasmittenti. Tempi duri per la polizia Municipale di Napoli dopo l'annullamento della gara bandita per la dotazione di radio ai vigili urbani. Le due imprese che hanno partecipato sono risultate non in regola con la documentazione: «All'interno dell'incartamento mancavano alcuni documenti indispensabili per il codice degli appalti. Per questo motivo abbiamo dovuto escludere entrambe. Non hanno neanche potuto chiedere il soccorso di un'istruttoria perché si tratta di attestati da presentare in fase di offerta economica» spiegano dal Comune di Napoli. Il risultato è che gli agenti della polizia locale, che, oltre ad essere ridotti all'osso numericamente, si ritroveranno almeno fino all'estate 2019 senza radio.