Napoli, sfiduciato il presidente della IV Municipalità: «Situazione di continuo degrado e ingovernabilità»

Martedì 5 Giugno 2018, 12:13 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 12:13

Sono già 13 le firme dei consiglieri della IV Municipalità che vogliono sfiduciare il presidente Giampiero Perrella. «Da mesi in assoluto silenzio vi è uno stallo della situazione politica e amministrativa del territorio - recita una nota redatta dai consiglieri - a causa della confusione creata dal presidente di aderire ad altro rispetto a quello in cui era stato eletto». Questo comporterebbe – secondo i redattori del documento – una situazione di ingovernabilità del territorio che creerebbe situazioni di continuo degrado. Da oggi, comunque, lo stesso presidente Perrella avrà un mese di tempo per riunire l'intero consiglio in cui saranno decise le sorti dell'esecutivo in carica.