Mercoledì 6 Giugno 2018, 12:33 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 12:33

«Stamattina in Tribunale si dovrebbe finalmente chiudere anche da un punto di vista giudiziario la vicenda del Cr8 e tra oggi e domani dovrebbe essere eliminato il pignoramento». Lo ha reso noto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, dopo che ieri sera la Giunta ha approvato una delibera che recepisce la transazione tra Comune e Cr8 e fa sì che il Consorzio Cr8 sia in condizione di recarsi dal giudice per togliere il pignoramento delle casse comunali. «La delibera - ha detto il sindaco - chiude una vicenda tormentata e dura che fino ad oggi ha bloccato le casse comunali per un debito non nostro e ingiusto e per cui ci siamo anche beccati l'applicazione di una eventuale sanzione che rappresenta una grande beffa ed è un tema che abbiamo sottoposto all'attenzione delle forze parlamentari».«Devo dare atto - ha aggiunto - all'ex premier, Paolo Gentiloni, di aver avuto un atteggiamento leale che ha reso possibile chiudere un accordo importante». Nella transazione - a quanto spiegato dall'assessore al Bilancio, Enrico Panini - il Cr8 prende atto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso disponibili le somme per coprire il 77 per cento del debito e si definiscono le ulteriori questioni tra l'amministrazione comunale e il Consorzio.