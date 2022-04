Napoli, task force del consolato Filippine per votare il presidente della Repubblica

«In occasione delle imminenti elezioni per il nuovo Presidente della Repubblica delle Filippine siamo pronti ad accogliere la comunità filippina presente in Campania alla sede operativa della missione diplomatica, presso la Basilica dell’Incornata Madre del buon consiglio a Napoli - via Capodimonte 13 -, con il sostegno di una task force a supporto dei delegati dell’ambasciata filippina di Roma che consentirà di mantenere aperti gli uffici nelle giornate di sabato 23 aprile 2022 dalle 8.30 alle 17 e domenica 24 aprile dalle ore 8.30 alle ore 12». Lo ha reso noto Francesca Giglio, console onorario della Repubblica delle Filippine a Napoli.

«Si tratta del primo evento in presenza dopo due anni di pandemia – ha aggiunto la console Giglio – per il quale ci aspettiamo una grande partecipazione al voto dei cittadini filippini provenienti da tutta la Campania. Per tanti sarà anche l’occasione di rinnovare il passaporto. Una sfida organizzativa che siamo pronti a vincere per garantire a tutti la necessaria sicurezza sanitaria, grazie al prezioso supporto del console generale Donna Celeste Feliciano Gatmaytan e del vice console Claribel Ochoa che stanno rispondendo tempestivamente alle tantissime richieste».