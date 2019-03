Le nozze trash del cantante neomelodico e della vedova del boss, de Magistris si difende

Venerdì 29 Marzo 2019, 12:17

«Il Comune, prendendo le distanze da questa rappresentazione farsesca che appartiene a un segmento di città che pur esiste, ha agito in modo adeguato, consono e nel rispetto delle regole». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in relazione alle nozze di ieri tra il neomelodico e la vedova del boss. «Noi - ha aggiunto - abbiamo agito con tutta la nostra articolazione fin da subito prima ancora del clamore mediatico con sanzioni e rigore da parte della polizia municipale».In relazione alla festa svoltasi in piazza Plebiscito il giorno prima delle nozze, il sindaco ha sottolineato che «appena abbiamo appreso dell'attività abusiva in piazza sono state svolte indagini e nel momento in cui ci si è resi conto che tante persone stavano affluendo al Maschio Angioino per le nozze del cantante neomelodico, abbiamo ritenuto opportuno trasferire il convegno sui cento Passi nella sala Giunta. Pertanto - ha affermato - non c'è stato alcuno sfratto né occupazione. È stata una decisione presa per evitare che potessero trovarsi nello stesso castello vittime di criminalità o istituzionale e persone così diverse».