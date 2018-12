Pd Campania, la mozione Zingaretti ha scelto il sindaco di Marano Visconti

Sabato 22 Dicembre 2018, 15:39

I consiglieri regionali che appoggiano la candidatura di Nicola Zingaretti alla segreteria nazionale del Partito democratico, Gianluca Daniele, Giovanni Chianese e Gennaro Oliviero, hanno scelto di sostenere il sindaco di Marano, Rodolfo Visconti, quale candidato alla segreteria regionale del Pd Campania alle prossime primarie. Una candidatura che - si spiega in una nota - nei prossimi giorni raccoglierà l'adesione anche di tantissimi amministratori locali per la sua carica innovativa e di rottura rispetto ai ripetuti fallimenti del recente passato. La decisione di puntare su Visconti - prosegue la nota - assunta in pieno accordo con Zingaretti, è motivata dalla piena condivisione e aderenza del programma di Visconti ai temi lanciati anche nazionalmente da Zingaretti. Il documento programmatico di Visconti è, infatti, intitolato «Lavoro, diritti e territorio» e propone una netta inversione di tendenza nella linea politica del Pd, che deve tornare a occuparsi dei temi cari alla sinistra, a cominciare proprio da quello del lavoro, in particolare in territori in ritardo di sviluppo come la Campania. Alla luce delle politiche messe in campo dal governo nazionale, che si connota sempre più come un esecutivo di destra, appare centrale, però, anche il tema dei diritti, quotidianamente ristretti da provvedimenti (o annunci) che fanno temere per la tenuta democratica del Paese. Per questi motivi, Daniele, Chianese e Oliviero auspicano che la proposta di Visconti, «autorevole e solida», possa ottenere il consenso della base del Partito democratico.