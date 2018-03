CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 13 Marzo 2018, 11:15 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2018 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre, tutto sommato, nella direzione nazionale si trova un debole accordo per andare avanti dopo la batosta elettorale, in Campania, anzi sulla Campania, inizia la resa dei conti. Dall'assise blindatissima del Nazareno, infatti, l'intervento del governatore scatena repliche dure che segnano ora l'isolamento di De Luca. Perché ci si aspettava una parola, magari un accenno di mea culpa sulla disfatta campana e invece trapela un tirarsi fuori che indispettisce i presenti. Proprio nel giorno più duro e più cupo del Nazareno quando, quasi a sorpresa, il partito riesce a compattarsi su Martina traghettatore in questa difficilissima fase post Renzi. Nessun processo all'ex sindaco di Firenze fattosi da parte dalle opposizioni interne che, anzi, non bocciano il documento finale. Con il ministro Orlando che, addirittura, depone (per ora) le armi: «Dopo la peggior sconfitta della sinistra nella sua lunga storia repubblicana, non si può affrontare con conte o con competizioni fra leader ma solo con una discussione seria sul perché abbiamo perso interi settori della società».Ma sulla Campania, dove il tonfo è stato peggiore che altrove, l'aria diventa tesa. Specie se da De Luca non arriva un accenno, come ci si aspettava, sulla debacle campana ma, anzi, trapela un ostentato tirarsi fuori dalla disfatta.«Siamo al bivio tra la ricostruzione del partito e l'avviarci verso la deriva. C'è stato un grande movimento verso il futuro ma totale disattenzione verso la gente in carne e ossa. Un estraniamento del Pd rispetto al sistema dell'essere umano», è uno dei passaggi di De Luca che filtra dalla direzione a porte chiuse. «Serve - continua il governatore - una direzione di partito che possa discutere veramente, non con dei tweet, e serve lavorare sul territorio. A partire da un grande piano per il Sud». Dalla platea, raccontano, scattano i brusii. È il gelo.