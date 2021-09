Pino Daniele, Manfredi visita la mostra al museo Mamt: «Progetti per i giovani con il figlio Alex»

«Questa mostra su Pino Daniele è straordinaria, provoca un'emozione fortissima rivedere le sue chitarre, i dischi e tanti ricordi personali. Bisogna condividere sempre più la memoria del grande cantautore con la sua città, per conservare e valorizzare la nostra anima. Con Alex, figlio dell'immenso Pino, abbiamo discusso dei suoi progetti per un sistema di industria culturale per la musica per e con i giovani di Napoli. A partire dal vecchio sogno di mostrare nella Fondazione De Filippo il concerto inedito con chitarra classica e quartetto d'archi del 1998 dedicato a Eduardo e poi di prevedere percorsi di formazione e borse di studio per i tanti talenti della nostra terra. La terra mia».

APPROFONDIMENTI LA SFIDA Comunali a Napoli. Manfredi, ecco il piano: «Lungomare pedonale... LE ELEZIONI Elezioni a Napoli, Manfredi annuncia la giunta tecnico politica:... LA POLITICA Amministrative, Manfredi: «Napoli non ha bisogno di...

Così il candidato sindaco di Napoli Gaetano Manfredi alla visita della mostra dedicata a Pino Daniele nella sede del Museo Mamt.

All'incontro ha partecipato l'avvocato Ferdinando Tozzi, presidente della Campania Music Commission e candidato consigliere nella lista Manfredi sindaco.