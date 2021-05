Policlinico Federico II, De Luca dalla Iervolino: via alla roadmap per il pronto soccorso

Il presidente Vincenzo De Luca ha incontrato il direttore generale dell'azienda universitaria ospedaliera Federico II Anna Iervolino per un approfondimento sulla tematica del pronto soccorso al Policlinico. Sono state affrontate, si legge in una nota, nel merito e al di fuori di ogni demagogia e approssimazione le questioni relative alle prospettive di concreta realizzazione del piano. La settimana prossima è stato concordato un incontro, presso la Federico II, per ulteriori approfondimenti e comunicazioni.