Polizia locale di Napoli, prorogato il contratto dei 144 agenti

È stato prorogato, fino al 23 ottobre, il contratto per 144 agenti della polizia locale di Napoli. Lo rende noto un comunicato dell'ufficio stampa del consiglio comunale di Napoli. «Alla commissione consiliare Giovani e Polizia Locale - spiega la nota - il comandante della polizia locale di Napoli, Ciro Esposito, ha confermato la firma dei contratti per 144 agenti a tempo determinato, che continueranno il proprio lavoro fino al 23 ottobre. Nelle pieghe del decreto del Ministero dell'Interno si cercano ulteriori risorse per garantire la proroga fino alla fine del 2021».

«La commissione, presieduta oggi dal consigliere Rosario Andreozzi (Sinistra Napoli in Comune a Sinistra - Ecologista e Democratica) - si legge nel comunicato - per l'impossibilità del presidente Salvatore Pace di partecipare, ha chiesto al comandante Esposito innanzitutto conferma della notizia della firma dei contratti ma, soprattutto, una previsione sulla possibilità di arrivare fino alla fine del 2021 e di scorrere la graduatoria anche per gli agenti rimasti fuori dalla prima contrattualizzazione a tempo determinato. Arrivata all'ultimo momento la conferma del finanziamento - come annunciato dall'assessora Alessandra Clemente nel corso della riunione della commissione Lavoro la scorsa settimana -, sabato scorso 144 agenti hanno firmato la proroga del contratto fino al 23 ottobre, ha comunicato il comandante Esposito. Le risorse disponibili non hanno consentito di prolungare ulteriormente il periodo né di scorrere la graduatoria degli idonei (una decina) non contrattualizzati nella prima fase. Si lavora, quindi, per esplorare ulteriori possibilità di finanziamento per prolungare il periodo. Proprio ieri se ne è parlato in una riunione dei comandanti di Polizia Locale delle città capoluogo presso l'Anci (Associazione nazionale dei Comuni d'Italia). Il Comune di Napoli ha utilizzato tutte le risorse assegnate finora. È in fase di pubblicazione il nuovo decreto per il riparto dei fondi nazionali per la sicurezza, ha concluso il comandante, e appena possibile, dopo 30 giorni dalla pubblicazione, verrà presentato un nuovo progetto. Come già rappresentato in altre riunioni di commissione, la situazione del personale in polizia locale è insostenibile dal punto di vista numerico: quando è stato dichiarato il predissesto, nel 2011, il Corpo poteva contare su 2.300 unità; oggi - dati di maggio - la polizia locale del Comune di Napoli conta solo su 1.380 unità per garantire ogni giorno, h24, i servizi necessari a tutelare la vivibilità della città. Anche la composizione del Corpo, dal punto di vista anagrafico, è significativa: 526 agenti sono over 60, 432 over 50 anni. Basta questo a giustificare l'attenzione dell'Amministrazione a non perdere i giovani a tempo determinato, ottimamente formati e che stanno svolgendo un eccellente lavoro: sarebbe una sciagura, ha concluso Esposito, anche perché, nel frattempo, tanti sforzi sono stati fatti per organizzare al meglio il Corpo e far fronte ai molti compiti che fanno capo alla Polizia Locale. Conosciamo gli sforzi fatti in questi anni per organizzare ottimamente il servizio, ha detto Andreozzi nelle conclusioni: il Corpo è ora al minimo storico, ed è un miracolo riuscire a mantenere il servizio, con questi numeri esigui, nella terza città d'Italia; occorre ora lavorare per riuscire a reperire nuove risorse che consentano di garantire la continuità al lavoro degli agenti e anche di scorrere ulteriormente la graduatoria degli idonei. Un impegno che sentiamo tutti, ha confermato la consigliera Chiara Guida (Sinistra Napoli in Comune a Sinistra - Ecologista e Democratica), quello di spingere, anche a livello nazionale, perché la città possa ottenere ulteriori fondi per questo obiettivo», conclude il comunicato.