Pompei, c'è la firma per i progetti di riqualificazione: stanziati 287 milioni di euro

Il contratto istituzionale di sviluppo (Cis) Vesuvio-Pompei-Napoli è stato firmato nel sito archeologico di Pompei alla presenza del ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna. Il progetto coinvolge 19 Comuni dell'area metropolitana di Napoli e stanzia 287 milioni per interventi mirati di riqualificazione del territorio con l'obbiettivo di attrarre flussi turistici.

Tre progetti, per 27 milioni, riguardano Napoli: 12 per la riqualificazione dell'ex complesso industriale Corradini, dell'ex impianto di depurazione del quartiere e la trasformazione dell'ex depuratore di San Giovanni a Teduccio, che dovrebbe diventare una grande terrazza sul mare (7 milioni) e la realizzazione di un Community hub nell'ex forno di corso Garibaldi (8 milioni). 33 milioni sono destinati al tram leggero Torre Annunziata-Castellammare di Stabia-Gragnano, 12 milioni per il nuovo lungomare di Ercolano.

«La firma del Cis a Pompei vuole dare, anche visivamente, l'idea del Sud che tutti amiamo e che stiamo costruendo con investimenti consistenti e progetti appassionati. Un Sud senza complessi di inferiorità verso nessuno consapevole del suo valore, deciso a metterlo a frutto e a non perdere l'occasione delle risorse europee e nazionali», ha dichiatato la ministra Carfagna.