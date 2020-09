Regionali Campania, Cesaro jr: «Valutazioni sbagliate di Forza Italia? Ahi ahi ahi»

«Vedo molti in ansia. È successo qualcosa? Valutazioni sbagliate? Ahi ahi ahi». Così sulla sua pagina Facebook, Armando Cesaro (Forza Italia), estromesso dalla tornata elettorale dopo le rimostranze della Lega per avere liste pulite, commenta i risultati del centrodestra alle regionali in Campania che, stando alle proiezioni, è intorno al 20%.



