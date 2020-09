Regionali in Campania. Il giallo del comitato elettorale Lega: «Non è più un negozio Gay Odin»

«Non abbiamo mai preso in considerazione di schierarci pubblicamente con un partito. Quel negozio al Centro Direzionale di Napoli che ora è usato per un comitato elettorale non è più un punto vendita Gay Odin dal lockdown e stiamo valutando se riaprirlo o no». Così Dimitri Maglietta, uno dei titolari della storica azienda napoletana di cioccolato, spiega una foto che sta creando polemiche sui social network, in cui si vede una vetrina di un negozio di Gay Odin con due manifesti della Lega per le elezioni regionali, uno con il volto di un candidato e l'altro con Matteo Salvini.

«La riapertura è in fase di valutazione - spiega Maglietta - e intanto abbiamo detto al proprietario che poteva usarlo visto che abbiamo sospeso il pagamento del canone. L'insegna non era stata coperta ma ora ci siamo accorti delle polemiche ed è stata già coperta».



