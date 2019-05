Regione Campania, tocca alla Lega: dopo il boom è caccia all'anti-De Luca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 29 Maggio 2019, 07:00

Quando un partito cresce, significa che aumentano i consensi ma anche le ambizioni. È il caso della Lega in Campania. Chi lo avrebbe pronosticato soltanto pochi mesi fa? Dal 3 per cento registrato alle Politiche 2008 al 12 per cento delle Europee a Napoli città e il 19 su base regionale, un successo costruito nell'ultimo anno dai due massimi dirigenti salviniani, il coordinatore regionale Gianluca Cantalamessa e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Mezzogiorno, Pina Castiello. Sono stati i primi a credere nell'ascesa di Matteo Salvini ed ora hanno il delicato compito di costruire una classe dirigente e radicare l'organizzazione sul territorio per vincere le prossime sfide.