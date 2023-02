Ricorso Regione Campania, per Tar illegittime nomine commissari Enti Parchi

Sono stati accolti i ricorsi proposti dalla Regione Campania sulle nomine dei commissari degli enti Parco del Vesuvio e Parco del Cilento, Alburni, Vallo di Diano.

«Con due provvedimenti adottati oggi, il Tar Campania ha accertato l'illegittimità delle nomine dei due commissari straordinari degli enti parco - effettuate dal Ministro dell'Ambiente senza l'attivazione dell'intesa con la Regione - e ha ordinato al ministro di sottoporre una terna di nominativi, come prevede la legge, in tempo utile a consentire al presidente della Regione di esprimere l'intesa entro il 22 febbraio 2023 sulla nomina degli organi ordinari dei due Enti Parco», si legge in una nota della Regione Campania.