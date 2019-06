Valigia pronta: 1300 prof rientrano in Campania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 27 Giugno 2019, 08:39

A volte ritornano. 1.259 prof con la valigia rientrano in Campania da altre regioni. In particolare, dal Lazio (599 trasferimenti), dalla Toscana (158) e dalla Lombardia (111). Sono il 15 per cento dei 8.426 docenti della Campania che hanno ottenuto il via libera alla richiesta di mobilità in vista del nuovo anno scolastico, il 25 per cento in più del precedente. Nel 2018/2019 gli insegnanti che si sono spostati da un istituto all'altro sono stati infatti 6.916, di cui un migliaio proveniente da altre regioni, e 251 in meno rispetto al 2019/2020. Ma resta il nodo del sostegno ai disabili.I risultati della mobilità sono stati diffusi con un mese di anticipo e in contemporanea per tutti gli ordini e gradi di scuola, non scaglionati come in precedenza. «Tutto ciò - dice il ministro dell'istruzione, Marco Bussetti - ci consente di dare prima certezze al sistema e agli insegnanti. Andiamo incontro alla scuola, agli studenti e alle famiglie, ma anche agli insegnanti, che dedicano la loro vita per preparare i nostri ragazzi al futuro». Tuttavia, Orizzonte scuola segnala che «il Miur, nell'elaborazione centrale informatizzata, avrebbe dimenticato di accantonare i posti per le immissioni in ruolo disposte dal concorso abilitati 2018. Non appena gli uffici scolastici si sono accorti dell'errore, si è reso così necessario rivedere i tabulati».