CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 10 Settembre 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stop al termovalorizzatore di Acerra: da ieri è aperto il sito di stoccaggio di Casalduni, mentre ci vorrà ancora un po' di tempo per inaugurare quello, contestassimo, di Caivano. «Entrambi sono necessari - spiega Gabriele Gargano, amministratore unico della Sapna, la società partecipata della Città Metropolitana addetta allo smaltimento dei rifiuti - al più presto attueremo le prescrizioni di Asl e Arpac per poter utilizzare il sito». Ma la strada, almeno per il momento, sembra in salita.