Rifiuti, la svolta di Bonavitacola: «Addio alle ecoballe, pronti due impianti a Caivano e a Giugliano»

Lunedì 23 Luglio 2018, 10:04 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2018 10:04

Via alle gare per gli impianti che faranno sparire le ecoballe: lo annuncia il vicepresidente della giunta De Luca, Fulvio Bonavitacola che spiega: «La situazione del mercato nazionale ed europeo dei rifiuti è in continua e radicale evoluzione. Per questo, prima di emanare i bandi, abbiamo svolto una consultazione preliminare di mercato ed aggiornato in conseguenza gli atti di gara. Proprio in questi giorni abbiamo ricevuto l'ok definitivo di Anac sulla procedura per affidare in appalto due impianti strategici del nostro programma. Desidero ringraziare molto il presidente Cantone per tutta la valida e preziosa collaborazione che abbiamo ricevuto dall'Anticorruzione e che non mancherà nel prosieguo di questa enorme impresa».«Il primo impianto produrrà combustibile solido presso lo Stir di Caivano. Il servizio comprende 400 mila tonnellate all'anno per tre anni, con facoltà di estensione con pari quantitativi per un secondo triennio. Quindi si lavoreranno in complesso 2 milioni e 400 mila tonnellate. Il secondo bando riguarda l' impianto di recupero in un'area di Giugliano già adibita a centrale elettrica, oggi dismessa. Il servizio comprende 200 mila tonnellate all'anno per 3 anni, con facoltà di estensione con pari quantitativi per un secondo triennio, quindi per complessivi 1 milione e 200 mila tonnellate. Tirando le somme i due impianti che stiamo per mettere a gara lavoreranno 3 milioni e 600 mila tonnellate di ecoballe. Se aggiungiamo le 800 mila già affidate e la facoltà di estensione già prevista, entro la prima parte dell'autunno potremo contrattualizzare la rimozione di tutte le ecoballe. Ovvio che c'è una residua quota di finanziamenti aggiuntivi che occorrono per completare il programma. Ma con i cantieri aperti e le attività in corso, i soldi alla fine usciranno».