Salvini a Napoli, è polemica su piazza della Posta: «Sfregio all'antifascismo»

«Il manifesto del comizio di Salvini indica Piazza della Posta e non piazza Matteotti si tratta di un grave affronto alla città delle Quattro giornate ed è pericoloso messaggio». Lo dice il senatore Sandro Ruotolo del Gruppo Misto in un post.



Il riferimento è all'iniziativa elettorale di venerdì del leader della Lega a Napoli. «Per noi napoletani e per tutti gli antifascisti quel riferimento rappresenta uno sfregio in piena regola - dice Ruotolo - perché sappiamo tutti benissimo chi era Giacomo Matteotti e per noi quella è da sempre piazza Matteotti».