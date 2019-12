Sanità, la Campania è fuori dal commissariamento: «È un risultato storico»

È ufficiale, la Campania è fuori dal commissariamento. Nella tarda serata di giovedì è arrivato anche il «timbro della presidenza del Consiglio dei ministri».

A darne notizia su facebook è lo stesso presidente della Regione, oggi ex commissario per la sanità regionale Vincenzo De Luca.





«Il Consiglio dei Ministri ha decretato la fine del commissariamento. Dopo dieci anni per la Campania è un risultato storico, che apre una nuova stagione per la Sanità campana. Ringrazio il governo, il presidente del Consiglio, i ministri dell'Economia e della Salute. E ringrazio vivamente le centinaia e centinaia di dirigenti, medici, dipendenti che con il loro impegno hanno consentito di raggiungere questo risultato straordinario. Faremo nei prossimi giorni un'assemblea per ringraziare tutti, e per rilanciare nuovi obiettivi di avanzamento nell'organizzazione sanitaria».

De Luca per l'occasione è stato presente a Roma assistendo alla seduta del governo.

