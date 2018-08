La mossa di De Luca: garantite prestazioni di analisi dei laboratori fino a dicembre

Lunedì 27 Agosto 2018, 15:07

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in qualità di commissario ad acta per il piano di rientro, ha autorizzato formalmente le aziende sanitarie della Campania a finanziare in via di anticipazione con fondi propri le prestazioni di analisi dei laboratori accreditati. «Si evita così - spiega una nota della Regione Campania - ogni eventuale interruzione dei servizi sanitari offerti ai cittadini». Per coloro che avessero già fruito di prestazioni a pagamento per il superamento del budget è stato deciso il rimborso previa presentazione al distretto di riferimento del relativo titolo di spesa.De Luca, nell'ambito del protocollo firmato con la Guardia di Finanza, ha inoltre attivato una serie di controlli a tappeto nelle strutture accreditate segnalando già diversi casi eclatanti in cui si registrano aggravi di spesa fuori della norma. Per domani è stata convocata a Palazzo Santa Lucia una riunione operativa con tutti i dirigenti dell'Asl della Campania con all'ordine del giorno tra l'altro il punto sui tetti di spesa, i controlli e le verifiche sulla piattaforma Saniarp, il piano per gli screening oncologici.