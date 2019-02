Domenica 3 Febbraio 2019, 17:01 - Ultimo aggiornamento: 03-02-2019 17:02

La Rai trasmetta «in prima serata #LaBestia, il reportage di Ruotolo su come la politica utilizza i social media per orientare il consenso». A chiederlo è Roberto Saviano, che in un post su Facebook interviene sulla vicenda della revoca della scorta al giornalista, minacciato dalla camorra per le sue inchieste.«Lo sapevate - scrive Saviano - che buona parte del traffico connesso alle bestialità del Ministro della Mala Vita sui social media è veicolato da: 1) account fasulli che rilanciano gli hashtag prodotti da Salvini&Co; 2) account statunitensi connessi alla Nra (National Rifle Association) ovvero la potentissima lobby delle armi, capace di condizionare la politica americana ai più alti livelli: non a caso Salvini preme per la riforma della legittima difesa. E sapete tutto questo chi lo ha spiegato nel dettaglio? Sandro Ruotolo per Fanpage.it».«Sarebbe bellissimo, per dare maggiore diffusione a questa importante inchiesta, che la #Rai, e in particolare la Rai2 di Carlo Freccero (che conosce bene il valore di Sandro Ruotolo e la sua professionalità), trasmettesse in prima serata #LaBestia, il reportage di Ruotolo su come la politica utilizza i social media per orientare il consenso. Tra le altre cose - conclude lo scrittore - a spese di noi contribuenti».