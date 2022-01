Scuole chiuse, l'assessore Fortini: «Governo responsabile dei contagi»

«Oggi mi sembra semplicemente inimmaginabile tornare in presenza a scuola, ci vuole la dad fino a fine mese, sia per il livello dei contagi che per le difficoltà infettive. Non puoi assicurare la presenza del personale all'interno delle scuole. L'atteggiamento del governo mi sembra di persone incaponite che non vogliono guardare la realtà». Lucia Fortini, assessore alla Scuola della Regione Campania, è netta per la decisione del suo governatore Vincenzo De Luca di fare la dad fino al 29 gennaio, che ha portato la Regione allo scontro con il governo.

«Il tribunale dovrà decidere - dice - sull'atto della Campania, ma impugnarlo significa anche da parte del governo prendersi grande responsabilità se poi ci fosse un'impennata dei contagi tra gli studenti. In più molte scuole avranno comunque difficoltà ad assicurare l'apertura, con tanti malati di covid tra il personale scolastico. Ci sono anche delle mosse difficili del governo: Draghi qualche giorno fa parlava di garantire tracciamento, vaccinazioni, testing sugli studenti. Niente è stato fatto finora e con il protocollo per la sicurezza non si capisce niente. Io non voglio puntare un dito contro il governo, abbiamo un rapporto di cordialità ma se le scuole ti dicono che hanno difficoltà oggettive, devi tenerne conto. E poi ci sono tanti uffici dei ministeri che prevedono di lavorare da casa se ci sono due impiegati in una stanza, e 25 ragazzi in classe?».

La dad fino a fine gennaio, secondo l'assessore, può aiutare le vaccinazioni dei bambini e degli studenti più grandi: «Vedo uno scenario - spiega Fortini - per l'aumento della vaccinazione, con una intenzione più forte da parte delle famiglie. Noi siamo sempre impegnati e la settimana prossima partiamo con maggiori hub vaccinali nelle scuole: le famiglie si stanno convincendo per stare tranquille e perché hanno più paura del covid e dei bimbi anche asintomatici che portano il virus. Fino a fine gennaio vedo un aumento forte dei vaccinati: il covid ci ha insegnato che purtroppo ci sono dei picchi ma se tu li controlli puoi ridurre i contagi e ricominciare. Il provvedimento è proprio per mettere freno all'impennata, noi non siamo contro la scuola, ma facciamo scelte sapendo le conseguenze, anche altri governatori erano sulla lunghezza d'onda di De Luca ma non lo hanno fatto, la difesa della sua idea merita a De Luca il rispetto di tutti». Fortini è fiduciosa nella dad e nello stop dei contagi e chiude parlando alle famiglie: «vaccinate i bambini - dice - ed evitate i centri commerciali. Cerchiamo di stare attenti con un nuovo ritmo di vita».