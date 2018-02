«L'unica cosa che mi piace di Di Maio? Ha un bel cappottino, quello di sartoria napoletana blu, che gli dà quell'aria delicatina e dolce: sembra Giacomo Leopardi da giovane». Lo afferma Vittorio Sgarbi, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. A chi gli fa notare che nel seggio di Pomigliano uno dei suoi sfidanti è proprio il candidato premier M5s, Sgarbi risponde: «Di Maio dovrebbe andare a casa a studiare, invece di fare lo scarafaggio che è. I voti nel M5S li prende Grillo e poi li scarica su questi spurghi, i suoi seguaci». Lei ha detto che Di Maio potrebbe fare al massimo l'infermiere. «No - risponde - io ho detto che non potrebbe fare nemmeno l'infermiere, perché occorre la laurea per farlo, e quindi Di Maio non può farlo: ha la terza elementare».

Lunedì 5 Febbraio 2018, 16:59 - Ultimo aggiornamento: 05-02-2018 17:02

