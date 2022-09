«Sarei voluto essere a Napoli con voi, ma questa campagna elettorale improvvisa mi ha costretto a concentrarmi a parlare sui media e attraverso i social. Come dico sempre mi sento un napoletano nato a Milano, una città che amo». Silvio Berlusconi è intervenuto questa mattina in collegamento telefonico con la convention di Forza Italia organizzata a Posillipo dai giovani di Forza Italia in Campania.

«Napoli - ha detto l'ex premier - rappresenta pienamente il Sud: una città ricca di bellezze, storia, cultura, ma anche con enormi problemi e interi quartieri lasciati nel piu totale abbandono. I miei governi sono quelli che hanno fatto di più per il Sud. In una settimana abbiamo risolto il problema dell'emergenza rifiuti, quello di Acerra è l'unico termovalorizzatore della Campania e lo abbiamo fatto noi contro la sinistra che si opponeva. Un impianto che non solo smaltisce i rifiuti ma crea anche energia e ben sappiamo quanto sia un tema delicato in questo periodo».

Tra gli applausi delle centinaia di ragazzi intervenuti alla manifestazione il Cavaliere ha ribadito che Fi «non vuole abolire il reddito di cittadinanza, anzi vogliamo aumentarlo per chi ne ha davvero bisogno, ma ai giovani vanno date fiducia e opportunità. Tutti i nostri programmi sono incentrati su questo, anche sulla possibilità di concedere ai ragazzi dei mutui per la prima casa garantito al cento per cento dallo Stato».

Siparietto finale poi con un bimbo, il piccolo Kevin, che al suo primo giorno di scuola ha realizzato un disegno di Berlusconi tra le bandiere di Fi. «Ciao presidente - ha detto emozionato il bimbo - ti voglio bene». La battuta di Berlusconi: «Peccato sei troppo piccolo e non puoi votare, ma questo entusiasmo ci fa ben sperare per il futuro. Forza Napoli, Forza Italia».