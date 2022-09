Elezioni 2022, Tajani a Napoli: «Il centro direzionale va rilanciato»

«Non condividiamo alcune scelte del governatore De Luca, fra queste non comprendiamo la scelta di voler svuotare il Centro direzionale e spostare gli uffici della Regione altrove. Il Centro direzionale va rilanciato, i progetti di rigenerazione urbana vanno fatti per l'edilizia popolare e risolvere l'emergenza-casa». Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ha partecipato questa mattina a un'iniziativa elettorale dei giovani di Fi a Posillipo. Tra i temi trattati proprio quello del Centro direzionale, ma anche le politiche sull'abitazione. Quanto al caro energia ha detto l'ex presidente del Parlamento europeo di «voler regalare ad ogni famiglia un pannello solare, non è la soluzione definitiva ma aiuterebbe la popolazione ad affrontare l'emergenza del caro bollette».

Ai giovani Tajani ha spiegato che il reddito di cittadinanza non bisogna abolirlo, ma riformarlo. «L'obiettivo è garantire un lavoro - ha detto il coordinatore nazionale di Fi - a chi può lavorare e soprattutto ai giovani». Un passaggio poi sull'autonomia differenziata e il progetto di Salvini di approvare questa misura al primo consiglio dei ministri qualora il centrodestra vincesse le elezioni. «Fi si farà garante - così come già avviene in Europa - che il Sud non venga penalizzato».