Stadio San Paolo, gli schermi restano: «Puntiamo a un patto di dieci anni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 9 Novembre 2018, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque anni con opzione per altri cinque, dunque la base della convenzione per la gestione del San Paolo tra Comune e Calcio Napoli di patron Aurelio De Laurentiis sarà questa. Come anticipato da Il Mattino se ne inizierà a parlare già mercoledì nella commissione consiliare presieduta da Carmine Sgambati, la questione stadio vedrà protagonista il Consiglio comunale tutto, nella sua interezza, atteso che la materia è di quasi esclusiva competenza dell'Assemblea cittadina. La condizione è una sola: «Si deve chiudere e formalizzare il rapporto con la Società entro quest'anno. La durata? Cinque anni con opzione per altri cinque». A parlare e a confermare come stanno le cose è Attilio Auricchio - capo di gabinetto del Comune - a Radio Kiss Kiss Napoli.