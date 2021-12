Super Green pass, Manfredi e i controlli flop: «Molto complicato Fare controlli sui mezzi pubblici»

«Fare controlli sui mezzi pubblici è molto complicato. Si sta controllando a campione come prevede la norma, c'è il piano coordinato dal prefetto in una serie di punti sensibili dove stanno operando sia le forze dell'ordine che la polizia municipale e anche il personale delle aziende di trasporto». Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rispetto ai controlli su bus e metropolitane per salire a bordo dei quali dallo scorso 6 dicembre è necessario esibire la certificazione verde.

Anche per questo motivo, a margine della celebrazione dell'Immacolata in piazza Del Gesù, Manfredi rilancia l'appello alla vaccinazione: «Raccomando a tutti di andare a vaccinarsi e bisogna rispettare le regole, se ci riusciremo questo ci consentirà di avere un Natale più sereno e più socialità». Lo ha detto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.

Rispetto alle iniziative per il Natale e per Capodanno, il sindaco ha ribadito che «cercheremo di fare iniziative compatibili con la sicurezza e dunque per il Capodanno decideremo negli ultimi giorni quali saranno le iniziative che manterremo proprio perché vogliamo salvaguardare la sicurezza sanitaria delle persone». La programmazione del Comune prevede manifestazioni natalizie in tutti i quartieri e Municipalità «proprio per evitare assembramenti». «I cittadini vogliono serenità - ha concluso il sindaco - ma ci devono aiutare proprio per garantire che questa serenità possa essere piena per tutti».