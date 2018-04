Lunedì 23 Aprile 2018, 15:44 - Ultimo aggiornamento: 23-04-2018 15:57

Il Comune di Napoli costituirà un'unità di Pronto intervento sul contrasto all'evasione e sui tributi e un'unità di Pronto intervento sulla vendita del patrimonio. Lo ha annunciato l'assessore al Bilancio, Enrico Panini, nel corso della replica alla discussione sulla delibera di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare del Comune. «Su entrambi i fronti - ha detto - è necessario determinare uno scatto in avanti importante». Per quanto riguarda il programma di dismissione, Panini ha sottolineato che «l'amministrazione non ha alcuna pulsione a vendere ma è una scelta obbligata nel rispetto delle norme vigenti» ed ha ricordato che «dal 2011 il Comune di Napoli ha subito un taglio dei trasferimenti per oltre un miliardo». La delibera è stata approvata a maggioranza con il voto contrario di tutte le forze di opposizione.