Giovedì 14 Marzo 2019, 12:55 - Ultimo aggiornamento: 14-03-2019 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, accompagnato dal Capo di Gabinetto Attilio Auricchio e dal Commissario per le Universiadi Gianluca Basile ha visitato questa mattina gli impianti sportivi, Scandone e Palabarbuto interessati al restyling per l’Universiadi.«Ho voluto vedere lo stato dei lavori di alcuni impianti sportivi che tra poco più di cento giorni saranno il palcoscenico delle imprese agonistiche di migliaia di atleti delle Universiadi - ha poi scritto su Facebook il primo cittadino - Napoli si farà trovare, come sempre, pronta, come lo è stata per coppa America, Giro d’Italia, coppa Davis e le centinaia e centinaia di eventi ed iniziative che abbiamo organizzato nella nostra città. Ero accompagnato alla Scandone e al Palabarbuto, dal commissario per le Universiadi Gianluca Basile, dal mio Capo di Gabinetto Attilio Auricchio e dalla dirigente Gea Vaccaro oltre che dalle nostre funzionarie tecniche che seguono, bravissime, ogni passo dei lavori dei tanti impianti cittadini che stiamo ristrutturando tra problemi ed ostacoli. I lavori nei due impianti di Fuorigrotta procedono spediti e presto visiterò gli altri. Ho visto un ottimo avanzamento dei lavori, con una Scandone davvero bellissima ed un Palabarbuto che sarà molto funzionale».