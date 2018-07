Universiadi a Napoli, il monito di Malagò: «Basta liti, pensiamo solo al bene comune»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 27 Luglio 2018, 10:00

Inviato a Nocera InferioreUna full immersion in provincia di Salerno per il presidente del Coni, Giovanni Malagò: in primo pomeriggio al Futsal Park di Nocera per l'intitolazione dei due campi a Andrea Fortunato e Piermario Morosini, più tardi al Giffoni Film Festival. Argomento caldo le Universiadi 2019: manca un anno all'evento e sono ancora tante le cose da mettere a posto. «Una lotta contro il tempo: è una di quelle partite da giocare, spero proprio di poterla vincere».«Sarebbe fuori luogo che io dica se sono d'accordo oppure no. È chiaramente una valutazione politica e non posso che rispettarla anche perché visto il tempo che c'è a disposizione va trovata una soluzione in cui la straordinarietà è indispensabile».«Non so nulla perché dopo l'ultimo incontro in cabina di regia a Palazzo Chigi quest'argomento non è stato più toccato: da quello che ho capito mi sembra che ci sia la volontà di individuare, sempre tramite garanzie di trasparenza e rispetto delle regole, delle navi per ospitare intere delegazioni delle università».«Preoccupare è un termine che potrebbe essere riduttivo o esagerato. Esagerato se si pensa che da sempre si sa che queste Universiadi sono state una corsa contro il tempo, riduttivo se non si smette di fare qualsiasi forma di polemica e non si mette tutto il sistema a dare una mano. C'è un elemento fondamentale: i fondi sono stati confermati, le erogazioni sono state attuate, ora si tratta solo di completare gli appalti e le procedure relative ad essi».