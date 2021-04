Violenza sui luoghi di lavoro: Cgil, Cisl, Uil e Confindustria Campania firmano accordo quadro

Siglato tra Cgil Cisl Uil e Confindustria Campania un accordo quadro sulle molestie e la violenza sui luoghi di lavoro. Il protocollo, firmato dai segretari generali dei tre sindacati - Nicola Ricci, Doriana Buonavita, Giovanni Sgambati - e dal presidente degli industriali campani, Vito Grassi, ribadisce “che è inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro, secondo le definizioni dell'Accordo delle Parti sociali Europee”.

«Pertanto – si legge nel protocollo - è riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurino molestie o violenza; i comportamenti molesti o la violenza subiti nel luogo di lavoro devono essere denunciati. Le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza».

Per perseguire questo scopo, Cgil, Cisl, Uil e Confindustria Campania si impegnano a dare un'ampia diffusione all’accordo, in particolare nei confronti degli associati, delle lavoratrici e dei lavoratori, tramite le associazioni territoriali aderenti a Confindustria Campania e di favorire con ogni strumento possibile l'emersione e la denuncia dei comportamenti molesti o della violenza subiti nei luoghi di lavoro. Sarà quindi di fondamentale rilevanza il ruolo svolto dai centri di ascolto e la specifica formazione degli Rsu, Rsa e Rls, in quanto punti di riferimento qualificati per tutti i lavoratori; prevenire gli atti e i comportamenti che confermino molestie o violenza anche in ottica di benessere lavorativo e organizzativo e delle differenze di genere all'interno dei luoghi di lavoro; individuare con le associazioni territoriali aderenti a Confindustria Campania delle procedure di gestione più adeguate che colgano lo spirito dell'accordo.

Inoltre potrà essere attuata la procedura prevista dall’accordo europeo «Prevenire, individuare e gestire i casi di molestie e violenza» con l’istituzione di un "Tavolo Congiunto Permanente" presso la sede di Confindustria Campania al fine di monitorare il fenomeno attraverso la raccolta di dati statistici e individuare le strutture sul territorio più adeguate ad assicurare assistenza alle vittime di molestie e/o violenza. Sarà inoltre avviata un'azione di periodico monitoraggio del fenomeno sulla base del quale va lutare eventuali interventi sulle Istituzioni a favore delle strutture destinate a contrastare i fenomeni oggetto del protocollo.