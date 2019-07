Dalla lavatrici ai container frigo, Whirlpool insiste: «Vendiamo la fabbrica di Napoli a Ferrario»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Luglio 2019, 07:00

Whirlpool vuole accelerare sulla vendita e la riconversione dello stabilimento napoletano di via Argine. Entro una settimana vuole rendere noto l'interessamento di Giovanni Battista Ferrario, ex direttore generale di Italcementi pronto a costruire nel capoluogo campano container frigoriferi, dove oggi si realizzano lavatrici di alta gamma, mantenendo quasi completamente l'attuale organico di 412 dipendenti. Infatti, soltanto per qualche decina sarebbero previsti incentivi all'esodo. E la multinazionale avrebbe posto un chiaro aut aut a Luigi Di Maio: o entro sette giorni il ministro del Lavoro convoca un tavolo per esplicitare l'avvio della trattativa oppure sarà il gruppo americano ad andare dai sindacati e fare il nome di Ferrario.